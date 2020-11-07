Fenerbahçe'nin 4 maçlık galibiyet serisini Konyaspor bitirdi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen Fenerbahçe, bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde üst üste son 4 karşılaşmasını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyet serisini de İttifak Holding Konyaspor maçında yitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler, 67. dakikada Jevtovic'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Beraberlik için rakip yarı alanda daha fazla varlık gösteren Fenerbahçe, 78. dakikada Kravets'in golüne engel olamadı ve fark 2'ye çıktı.

Kalan bölümde girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.





- Pelkas'ın golü VAR'a takıldı





Fenerbahçe'nin Yunanistanlı oyuncusu Dimitris Pelkas'ın ayağından bulduğu gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelenin 31. dakikasında Pelkas'ın ceza sahası içi sağ çaprazda topun gelişine yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşurken, hakem Ali Şansalan, VAR odasından uyarıldı. Pozisyonu izleyen Şansalan, 34. dakikada elle oynama kararı gerekçesiyle golü iptal etti.





- Thiam yine maçı tamamlayamadı





Fenerbahçe'de Mame Thiam, İttifak Holding Konyaspor karşısında da 90 dakikayı tamamlayamadı.

Senegalli oyuncu, ligde şu ana kadar oynadığı karşılaşmaların tamamına ilk 11'de başlamasına karşın hiçbir mücadelede 90 dakika görev alamadı.



Ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 54, Atakaş Hatayspor mücadelesinde 45, Galatasaray karşılaşmasında 66 dakika ve Fatih Karagümrük müsabakasında 58 dakika görev yapan Thiam, İttifak Holding Konyaspor'a karşı da 46. dakikada yerini Diego Perotti'ye bıraktı.





- Bin 834 kişi maçı takip etti





Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki müsabakayı bin 834 kişi tribünden takip etti.

Locaların kullanıma açılmasının ardından seyircisi önüne çıkan sarı-lacivertlileri, bin 834 seyirci tribünde izledi.





- Ferdi 3 maç sonra süre buldu





Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, 3 maç aranın ardından sarı-lacivertli formayı giydi.

Ferdi, 69. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olurken, etkisiz bir performansa imza attı.





- 4 maç sonra suskun kaldı





Fenerbahçe, ligde 4 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

Lige gol yollarında tutuk başlayan ve 2. haftadaki Hatayspor ile 3. haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında gol atamayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada ise en az 2 gol bulmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor maçında skor üretemedi.







