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Spor Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu tescil edilmedi
Spor

Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu tescil edilmedi

Fenerbahçe yaptığı açıklamayla; Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 21:30:00 -
Fenerbahçe'nin 3 futbolcusu tescil edilmedi

Fenerbahçe Kulübü; Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın TFF'nin tescil listesine dahil edilmediğini ve bu oyuncuların sezonun ilk yarısı boyunca görev alamayacağını açıkladı.

Sarı-Lacivertli Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Armindo Bruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak TFF’nin tescil listesine dahil edilmemiştirler.

Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır.

Oyuncularımızdan Armindo Bruma’da ayrıca Hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, 3 haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir.

Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olağandışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım’a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle 3 oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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