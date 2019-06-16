Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
16 Haziran 2019 Pazar 17:45
Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
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