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Spor Fenerbahçelileri yıkan Mesut Özil açıklaması
Spor

Fenerbahçelileri yıkan Mesut Özil açıklaması

Arsenal'den Schalke 04'e kiralık olarak gönderilen Sead Kolasinac, Mesut Özil'in de Schalke'ye dönebileceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 09:48:00 -
Fenerbahçelileri yıkan Mesut Özil açıklaması

Arsenal'den Schalke 04'e kiralık olarak gönderilen Sead Kolasinac, takımın altyapısından yetişen Mesut Özil için açıklamalarda bulundu. Sol bek oyuncusu, Fenerbahçe'yle de anılan oyuncunun Almanya'ya dönebileceğini iddia etti.

Kolasinac yaptığı açıklamada; "Mesut Gelsenkirchen'den geliyor, onun için Schalke her zaman ihtimal dahilinde olur. Schalke hakkında konuştuk ama onun gelip gelmeyeceğinden bahsetmedik. Şimdi bu sezona odaklanmak istiyorum. Alabileceğimiz her puanı almalıyız. Her şeyi sezon sonunda göreceğiz." dedi.

27 yaşındaki Kolasinac, aynı Mesut Özil gibi Schalke altyapısından çıktı. 5 sezon Alman ekibinin formasını giyen oyuncu, sonrasında Arsenal'e transfer olmuştu.

32 yaşındaki Mesut Özil, altyapıdan sonra Schalke'de 2006-2008 arasında 2 sezon forma giydi.

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