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Spor

Fenerbahçelileri heyecanlandıran ayrılık! Dünya yıldızı takımından ayrıldı

Jan Vertonghen, İngiliz ekibi Tottenham'dan ayrılırken Fenerbahçeli taraftarlar Belçikalı savunmacıya Fenerbahçe'ye gelmesi için çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:01:00 - 2020-07-27 14:02:43
Fenerbahçelileri heyecanlandıran ayrılık! Dünya yıldızı takımından ayrıldı

Kariyerini 2012 yılından bu yana İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da sürdüren 33 yaşındaki savunma oyuncusu, ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Şimdi veda zamanı"

Kulübe ve çalışanlara teşekkür eden Vertonghen, "Buradaki arkadaşlarımı, olağanüstü yeni stadımızda oynamayı ve taraftarlarımızı çok özleyeceğim. İnanılmaz anılarımız var ama şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.

Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 315 maça çıkan Belçikalı oyuncu, 12 gol attı.

Fenerbahçeliler, sosyal medyada hep bir ağızdan Vertonghen'e sarı-lacivertli takıma transfer olması için çağrıdan bulundu.

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