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Spor Fenerbahçeliler şokta: Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı!
Spor

Fenerbahçeliler şokta: Galatasaray kongresinde Arda Güler alkışlar içerisinde sahneye çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 16:14:00 - 2024-01-20 16:20:04

Arda Güler Galatasaray üyesi oldu! Galatasaray'da yeni kongre üyelerine beratları verildi.

Arda Güler Galatasaray üyesi oldu! Galatasaray'da yeni kongre üyelerine beratları verildi.

Üyelere verilen berat esnasında yapılan anons sosyal medyanın gündemine oturdu.

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'da berat alan bir isim sarı-kırmızılı takımın taraftarı Arda Güler'di.

Arda Güler isimli taraftarın da yer alması futbolseverler tarafından çok konuşuldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe taraftarları, bir an için milli yıldız Arda Güler'in berat aldığını sandı.

Ancak anonsta isim benzerliği yaşandı.

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