Fenerbahçeliler haftalar sonra öğreniyor! Suudilerin Fred planı ortaya çıktı

Çaykur Rize galibiyetine hat-trick ile damga vuran Brezilyalı orta saha, bu yaz Suudi Arabistan’dan kendisine gelen 3 sene için 30 milyon Euro’yu “İstanbul’da huzurum yerinde. Mourinho ile devam etmek istiyorum” diyerek geri çevirdi.

Geçtiğimiz sezon forma giyemediği maçlarda sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin imdadına yetişen Fred, bu dönem de Çaykur Rizespor deplasmanında takımının kurtarıcısı oldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki Lugano rövanşında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, büyük fedakârlık örneği göstererek sahalara bir hafta erken döndü. Rize'de yaptığı hat-trick ile 5-0'lık galibiyetin mimarı olan 31 yaşındaki oyuncunun, yaz aylarında önemli bir transferi elinin tersiyle ittiği ortaya çıktı. İstanbul'da yaşamaktan ve Fenerbahçe'de forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu bildiren Fred, "Jose Mourinho ile birlikte devam etmek istiyorum. Burada huzurum yerinde" diyerek 3 yıl için toplamda 30 milyon Euro'luk teklifi reddetti. Sambacı, Fenerbahçe'de senede 5 milyon Euro maaş alırken sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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