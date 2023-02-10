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Spor Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız
Spor

Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız

Türkiye'yi derinden etkileyen deprem felaketine ilişkin konuşan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, "Ben Almanya'da büyüdüm. Çok yardımseveriz, hepimiz kenetlendik. Orada böyle şeyler imkansız" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 15:52:00 -
Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan deprem sözleri: Almanya'da böyle şeyler imkansız

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, "Ben Almanya'da büyüdüm. Çok yardımseveriz, hepimiz kenetlendik. Orada böyle şeyler imkansız. Ülkemize helal olsun" dedi.

Bugün yapılan organizasyonda, Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Arda Güler ve Serdar Dursun, toplanan yardım malzemelerinin tırlara doldurulmasına yardımcı oldu.

Forvet oyuncusu Serdar Dursun, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Serdar Dursun, depremde hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyerek sözlerine başladı.

"Almanya'da böyle şeyler imkansız"

Türkiye'nin çok yardımsever bir ülke olduğunu söyleyen Serdar, "Herkesten Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Zor bir dönem ama ülkemize helal olsun. Böyle bir ülke yok. Çok yardımsever ülkeyiz. Kenetlendik. Ben Almanya'da büyüdüm. Orada böyle şeyler imkansız. Bu gibi durumlar olmaz bence. Burada okuldan çıkanlar geliyor, işten çıkanlar geliyor. Herkesten Allah razı olsun. Yüklediğimiz 21. tır oldu bu. İnşallah daha çok tır yollarız" sözlerini sarf etti.

"Herkes eşittir"

Herkesin elinden gelen desteği verdiğini ifade eden Serdar, "Birlik ve beraberliğimiz var. Herkes eşit. İster futbolcu, ister basketbolcu, ister çalışan ol. Hepimiz aynıyız. Herkes yardım etmeye çalışıyor. Herkesin temiz bir kalbi var ve yardıma geliyorlar. Herkese ihtiyacımız var" dedi.

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