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Spor Fenerbahçeli Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat oldu
Spor

Fenerbahçeli Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat oldu

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Fenerbahçeli Mert Müldür sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat oldu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sol diz menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da ameliyat oldu. Kulüp, operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle Avusturya'da artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Açıklamada Müldür'ün "başarılı bir artroskopik parsiyel menisektomi operasyonu" geçirdiği belirtilerek, "Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilecektir" denildi.

Kulüp, bilgilendirmesini "Mert Müldür'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz" sözleriyle tamamladı. Operasyonun tarihi ve futbolcunun sahalara dönüş takvimi açıklamada yer almadı.

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