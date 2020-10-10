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Spor Fenerbahçeli Luis Gustavo'nun ayakkabı bağladığı anlar takdir topladı
Spor

Fenerbahçeli Luis Gustavo'nun ayakkabı bağladığı anlar takdir topladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luis Gustavo, kaleci Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Gustavo, bu hareketiyle takdir topladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:02:00 - 2020-10-10 23:07:09

Fenerbahçe'de Luis Gustavo'nun, kaleci Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladığı anlar takdir topladı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Luis Gustavo, İstanbulspor maçındaki hareketiyle Sarı-Lacivertli taraftarların beğenisini kazandı. Luis Gustavo'dan Fenerbahçe-İstanbulspor maçına damga vuran bir hareket geldi.

Ayakkabı bağlayan Gustavo takdir topladı

33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin genç kalecisi Oytun Özdoğan'ın ayakkabılarını bağladı. Genç kaleci, deneyimli oyuncunun bu jestine karşı teşekkür etti.

Fenerbahçe, resmi hesabından yaptığı paylaşımla bu anları gösteren videoyu yayınladı. Paylaşıma binlerce beğeni ve yüzlerce yorum geldi.

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