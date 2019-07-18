Fenerbahçeli futbolcular yeni sezon formaları hakkında konuştu

Fenerbahçe’de yeni sezon formalarını tanıtan futbolcular lansman sonrasında basın mensuplarına formalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin 2019-2020 sezonu boyunca giyeceği, adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Fenerbahçe futbol takımı oyuncularının da ekip olarak katıldığı davet, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi bir araya geldiği sezona başlangıç kutlaması çerçevesinde, enerji dolu bir konseptle gerçekleşti. Lansman sonrası formaları tanıtan futbolcular Max Kruse, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Max Kruse: “Üç formayı da beğendim”

Forma hakkında görüşlerini aktaran Kruse, “Üç formayı da çok beğendim. Evimizde kullanacağımız formayı ve mavi olanı beğendim. Üçüyle de güzel skorlar alacağımıza inanıyorum. Bu sadece benim fikrim değil genel olarak formalar çok güzel” dedi.

Garry Rodrigues: “Fenerbahçe için savaşmayı bekliyorum”

Yeni sezon formaları hakkında konuşan Rodrigues, “Üçünü de çok beğendim. Onları giyip Fenerbahçe için savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günlerim gerçekten iyi çalışıyoruz. Sabırsızlıkla formayı giyip Fenerbahçe için sonuna kadar mücadele edeceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Vedat Muriqi: “Tarihe adımı yazdırmak için geldim”

Vedat Muriqi ise burada olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Çok büyük bir camiaya geldim. Dışarıda gözüktüğünden, tahmin ettiğimden çok daha büyük. Mutluyum. Formaların eskisi yenisi fark etmez, mazisi kalır. Tarihe adını yazdıran futbolcular gibi ben de adımı bu tarihe yazdırmak için geldim. Bu sezon çok başarılı olup hak ettiğimiz ve layık olduğumuz şampiyonlukları alacağız inşallah” sözlerini sarf etti.