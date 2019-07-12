Fenerbahçeli futbolcular cuma namazını kıldı

DÜZCE (AA) - Sezon hazırlıklarını kulübün Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolculardan bazıları, cuma namazını Bıçkıyanı Camisi'nde kıldı. Takıma tekrar katılan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, yeni transfer Vedat Muric ile kaleci Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve genç futbolcular, cuma namazı kılmak için tesislerden ayrılarak takım otobüsüyle Bıçkıyanı köyüne gitti. Köy sakinleriyle Bıçkıyanı Camisi'nde cuma namazını kılan futbolcular, cami çıkışında vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Sarı-lacivertli oyuncular, futbolseverlerle hatıra fotoğrafı çektirerek formalarını imzaladı.

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