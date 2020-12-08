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Spor Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi
Spor

Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:00:04 -
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adalesinde yırtık tespit edildi

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcunun arka alt adale zarında 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.

Geçtiğimiz haftalarda milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve sarı-lacivertli formasından uzak kalan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun tedavisine başlandığı öğrenildi.

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