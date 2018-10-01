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Fenerbahçeli Frey için bomba iddia! 'Erzurumspor 600 bin Euro'ya almamış'

Fenerbahçe'de istenilen performansı bir türlü sergileyemeyen ve eleştirilerin hedef noktası haline gelen Frey hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 00:46
Fenerbahçeli Frey için bomba iddia! 'Erzurumspor 600 bin Euro'ya almamış'

Ünlü futbol yorumcusu Tayfun Bayındır, Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı Frey'i, Erzurumspor'un 600 bin Euro'ya almadığını açıkladı.

CNN Türk ekranında canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında konuşan Tayfun Bayındır: "3-5 sağlam kaynaktan duyduğuma göre Erzurumspor, Frey'i 600 bin Euro'ya almamış. Para çok geldiğinden değil, yetersiz görmüşler. Fenerbahçe, 2.7 milyon Euro'ya aldı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 00:46
  1. Fenerbahçe
  2. Michael Frey
  3. Erzurumspor
  4. Tayfun Bayındır
  5. Rizespor

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