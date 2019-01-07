Fenerbahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de oynamış eski futbolcu Erdoğan Dağdelen hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli takım resmi sitesinden yaptığı duyuruda eski futbolcuları Erdoğan Dağdelen'in hayatını kaybettiğini belirtti.



Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;



"Formamız için ter dökmüş eski futbolcularımızdan 72 sicil numaralı YDK üyesi Erdoğan Dağdelen vefat etmiştir.



Merhumun cenazesi 08.01.2019 Salı günü Levent Cami'nden öğle (13.15) namazını müteakip kaldırılacaktır.



Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"