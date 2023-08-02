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Spor Fenerbahçe'den Zajc'la 3 yıllık sözleşme
Spor

Fenerbahçe'den Zajc'la 3 yıllık sözleşme

Yeniakit Publisher
2023-08-02 21:03:00 -
Fenerbahçe'den Zajc'la 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, iç transferde Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Taraftara mesaj

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.” dedi.

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