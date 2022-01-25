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Spor Fenerbahçe'den Yunan ekibine flaş teklif
Spor

Fenerbahçe'den Yunan ekibine flaş teklif

Fenerbahçe, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'ta forması giyen Tiquinho Soares için teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 19:07:00 -
Fenerbahçe'den Yunan ekibine flaş teklif

Fenerbahçe yönetimi Olympiakos'un 31 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Tiquinho Soares'i bedavaya kapmaya çalışıyor.

Transfer tahtası kapanmadan forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Yunan basınında yer alan iddiaya göre Fenerbahçe, Olympiakos'un golcüsü Tiquinho Soares için satın alma opsiyonu ve kiralama ücreti olmayan bir teklif yaptı.

Brezilyalı golcünün yarım sezonluk ücretini ödeyerek kadroya katmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Yunan ekibinden gelecek cevabı beklemeye başladı.

​Olympiakos, Zahavi'yi istiyor

Olympiakos ise bir dönem Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu İsrailli golcü Zahavi için PSV'ye teklif yaptı. Yunan basınındaki iddialara göre PSV, Zahavi'yi bırakmayı kabul ederse Tiquinho'nun da Fenerbahçe'ye gidişinin önü açılacak.

Tiquinho Soares, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı hem Yunanistan'da hem de İstanbul'da gol atmayı başarmıştı.

Haber7

 

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