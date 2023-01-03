Fenerbahçe'den VAR kayıtları tepkisi! 'Kara bir leke'

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına saatler kala VAR Kayıtları ile ilgili "Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

"25 Aralık 2022 tarihinde oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş ve 29 Aralık 2022 tarihinde oynanan Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçlarının VAR kayıtlarını dehşet ve üzüntü içinde takip ettik."

"Hem zirve hem de düşme hattında birçok takımın kaderiyle oynayan, Süper Lig'in adalet çerçevesinde yönetilmediğinin fotoğrafı olan bu kayıtlar, Türk futbol tarihine geçecek kara bir lekedir."