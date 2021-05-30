Fenerbahçe'den transfer atağı! Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu için harekete geçti

Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Real Madrid'in dünyaca ünlü sol beki için Fenerbahçe devrede. İspanyol basınına göre, birçok kulüpten teklif alan Marcelo için en cazip seçenek sarı-lacivertliler.

En yüksek teklif Fenerbahçe'den

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Marcelo'yu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Haberde Marcelo'nun Real Madrid'de gözden düştüğü ve takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında yer aldığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü sol bek için nabız yoklaması yaptığı ve Real Madrid'deki geleceğinin belirsiz olması sebebiyle yıldız futbolcu için tüm şartları zorlayacağı aktarıldı. Haberde Marcelo'nun peşinde birçok Avrupa kulübünün olduğunu fakat en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği aktarıldı.