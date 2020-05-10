Fenerbahçe'den transfer atağı Josip Juranovic

Fenerbahçe'nin başına geçmeye en yakın isim olan Nenad Bjelica ile ilgili Hırvatistan basınında flaş bir iddia çıktı.

Hırvat medyası duyurdu

Gazete ve internet sitelerine göre genç hoca, Sarı-Lacivertli kulüp ile sözleşme imzalaması durumunda Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i transfer etmek istiyor. Hırvat ekibinin kaptanı olan 24 yaşındaki sağ bekin kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Juranovic bu sezon 22 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Çok yönlü bir futbolcu olan genç yıldız, gerektiğinde orta alanda 8 ve 10 numara pozisyonlarında da oynayabiliyor. Fiyatı 3 milyon Euro olan Juranovic'le Alman ve İtalyan kulüplerinin de ilgilendiği belirtildi.

Çok yönlü bir futbolcu olan Juranovic 3 mevkide birden oynayabiliyor. Hırvatistan formasıyla 2 maça çıkan Juranovic son iki sezon önemli bir çıkış yakaladı.