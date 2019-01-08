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Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Canlı yayında açıkladı

Süper Lig'in ilk yarısını zirvede kapatan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'den teklif almadığını açıkladı.

08 Ocak 2019 Salı 22:12
Fenerbahçe'den teklif aldı mı? Canlı yayında açıkladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TRT Spor'un sorularını yanıtladı. Avcı, gündemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

6 puan öndeyiz, ilk yarı bitmiş, oyun üstünlüğümüz var. 2. yarı da bunun üzerinden devam edeceğiz. 9-12 puan önde de olabilir miydik, olabilirdik. Fark 6 değil, 3 de olabilir miydi, olabilirdi.Ben denge futbolundan yana olan bir teknik adamım. Dünya futbolunda da 5 oyuncunun hücumda kaldığı, 3 oyuncunun savunmada kaldığı bir oyun çok azaldı. Dünya futbolunda da denge futbolu oynanıyor. Modern futbolda bu var. Ben de bundan yanayım.

"Bize büyük takım muamelesi yapıyorlar"

Trabzonspor şu an yarışın içinde ve lig ikincisi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe her zaman yarışın içinde olacak takımlardır. Fenerbahçe belki şu an puan olarak geride ama bunlar kültürü olan ve geri dönebilecek takımlar. Kasımpaşa ve Malatya da iyi gidiyorlar. Rakiplerin bize karşı oynadığı oyun da değişti. Bize büyük takım muamelesi gösteriyorlar. Oyun zorlaşıyor.

"Fenerbahçe'den teklif almadım"

Fenerbahçe altyapısından yetişmiş 2 tane harika kaleciye sahibim. Mert her maç ortalama 30 tane ayağıyla oyun başlatıyor. Bu çok önemli. Ben bir oyuncuyu performansla değerlendiririm, yediği bir gol ya da kaçırdığı gol ile değerlendirmem. Fenerbahçe'den teklif almadım, sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e odaklandım.

Paranın nereden geldiğini açıkladı

Başakşehir'in gelir kaynaklarının ne olduğunun iyi bilinmesi lazım. 2 sene önce yurt dışına Türkiye'nin en pahalı satışını yaptık. Başakşehir'in gelirlerini sorgulayanlar, performans puanı olarak yayıncı kuruluş ve havuzdan ne kazanıldığını iyi araştırsınlar. Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi gruplarındaydık. 12-13 milyon eurolara tekabül ediyor."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:12
  1. Trabzon
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
  4. Beşiktaş
  5. Fenerbahçe
  6. Kasımpaşa
  7. Türkiye
  8. Başakşehir
  9. Avrupa
  10. Malatya
  11. Abdullah Avcı
  12. Galata

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