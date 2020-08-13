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Spor

Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:38:14 -
Fenerbahçe'den taraftara forma teşekkürü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli taraftarların yeni sezon futbol takımı formalarına gösterdiği yoğun ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemizin 2020-2021 sezonu formalarını taraftarımıza sunduğumuz ilk 24 saatte 'Sevgi limit tanımaz.' diyerek Feneriumlara ve internet sitemize akın eden, daha ilk günde Fenerium tarihinin en yüksek sayıda forma satışına ulaşmasını sağlayan, Fenerbahçe'nin gerçek benliği olan büyük taraftarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

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