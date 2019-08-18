0553 313 94 23

Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Diego Laxalt

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen Diego Laxalt'ı yakın markaja aldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:46
Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı Diego Laxalt

Sarı lacivertliler, Milan forması giyen Diego Laxalt'a resmi teklif götürdü. Yeni teknik direktör Marco Giampaolo'nun kadroda düşünmediği Uruguaylı oyuncu da transfere sıcak bakıyor.

Hafta içerisinde futbolcunun menajeri, İtalyan temsilcileri ve Fenerbahçeli yetkililerin bir araya gelerek, bu transferi olumlu bir şekilde noktalayacakları belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:46
  1. Fenerbahçe
  2. Milan
  3. Diego Laxalt
  4. İtalya Serie A

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Partili isimden önemli uyarı: İnternette kim etkin olursa 2023’ü o kazanır
    1. AK Partili isimden önemli uyarı:..
    2. Nevşehir Belediyesi ekipleri Mustafa..
    3. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza..
    4. Balıklıçeşme Sağlık Ocağı açıldı
    5. Çanakkale’de 31 mülteci yakalandı
    6. Konya'da oyuncak ayının içine..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik: “Dünya duydu,..
    8. Başkan Öndeş’ten Özlem Çerçioğlu’nun..
    9. Hafriyat kamyonu çukura düştü
    10. Fenerbahçe'den sürpriz transfer atağı..
    11. Burhaniye’de plaj voleybolu heyecanı
    12. Zerdeçal lekesi nasıl çıkar?
    13. Kayserispor aradığı 10 numarayı buldu!
    14. Hırsızlık zanlıları tutuklandı
    15. Sigarayı bırak, dışarı çıkma!
    16. Gemlik Belediyesi ekiplerinden..
    17. Naz Aydemir: "Taraftarımız bizim..
    18. Eyüpsultanlı kadınlar, pilates ve..
    19. Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz..
    20. Bitkin düşen köpeği elleriyle besledi
    21. Sağlık hizmetleri bayram boyunca hız..
    22. İkinci el otomobil satan galericilere..
    23. Sason’da otomobil şarampole..
    24. Elektrik akımına kapılan şahıs..
    25. Rusya’da 91 yaşındaki şoförün..
    26. Sivasspor'da yüzler gülüyor
    27. Sivasspor’a 2 gün izin verildi
    28. Sarımsak üreticileri, festivaldeki..
    29. Erhan Yazıcı: “Samsunspor’da oynamak..
    30. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım