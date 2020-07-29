Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 3 yıllık sözleşme imzalayacak
Önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, TFF 1. Lig'den sürpriz bir transfere imza attı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.
Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve 600 bin euro garanti para alacak.
Sarı-lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek.