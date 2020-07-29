  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Fenerbahçe Fatih Karagümrük’ten Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 14:04:00 -
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! 3 yıllık sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe, TFF 1. Lig'den sürpriz bir transfere imza attı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve 600 bin euro garanti para alacak.

Sarı-lacivertliler transferin gerçekleşmesi halinde Fatih Karagümrük'e 1 milyon euro ödeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı