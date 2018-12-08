Fenerbahçe'den sol kanadı uçuracak transfer! 18 yaşındaki Diego Lainez

Kanarya'nın bir süredir takibine aldığı Meksikalı futbolcu için devre arası resmi temas kuracağı öğrenildi. Kanatlarda oynayan genç yıldız, sol ayağını raket gibi kullanıyor. Patlayıcı bir deparı olan Lainez, hızlandığında kimseyi yanına yaklaştırmıyor. Tek eksisi savunmaya yeterince katkı vermemesi.

Lainez sezon başında ilginç bir olayla gündeme gelmişti. 1.93 boyundaki Matt Miazga maç oynanırken 1.67'lik Diego Lainez'i tartışma sırasında yaptığı el hareketiyle aşağılamıştı.

Rakibinin kısa boylu olması nedeniyle onu göremediğini ima eden bir hareket yapan Miazga'ya diğer oyunculardan da tepki görmüştü.

(Fotomaç)