  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-07-04 16:15:38 -
Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Simon Falette, sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı