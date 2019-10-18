Fenerbahçe'den ses getirecek transfer hamlesi Ever Banega

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe yeniden kolları sıvadı. Yönetim yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Banega bombası!

İlk iş olarak sezon sonunda futbolu bırakacak Emre Belözoğlu'nun yerini doldurmayı düşünen Kanarya'dan Galatasaraylıları kızdıracak bir hamle geldi.

Yönetim sezon başında Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Ever Banega'yı gözüne kestirdi. Comolli'nin Arjantinli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği de öğrenildi.

Fenerbahçe sezon sonunda Sevilla ile sözleşmesi bitecek olan Banega ile devre arası ön protokol yapmayı hedefliyor. Ancak tecrübeli yıldızın taliplerinin çok olması işleri zorlaştırıyor.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi önceki gün yaptığı açıklamada, "Banega kariyerini ülkesi Arjantin'de noktalamak istiyor" ifadesini kullanmıştı.

Bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Ever Banega gol atamadı. Ancak Arjantinli futbolcu 3 asistle takımına katkı sağladı.