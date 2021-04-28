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Spor Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı
Spor

Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Ozan Tufan için karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-28 17:39:00 -
Fenerbahçe'den Ozan Tufan kararı

Altay Bayındır, Attila Szalai, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas gibi oyuncuları Avrupa'nın dev takımlarının kıskacında olan Fenerbahçe, Ozan Tufan hariç diğer isimleri kadroda tutma kararı aldı.

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler Avrupa'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

Ozan Tufan hariç diğer oyuncular kadroda tutulacak

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonası oynayacak Ozan Tufan dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak.

Astronomik rakamlar gelmediği sürece...

Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. Dünya Kupası elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da Emre Belözoğlu ile devam edilecek.

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