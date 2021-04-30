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Spor Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu
Spor

Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu

Fenerbahçe Spor Kulübü, Alanyaspor ile 0-0 berabere kalınan maçta kural hatası yapıldığını öne sürerek TFF'ye başvurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:10:00 - 2021-04-30 13:16:50
Fenerbahçe'den 'kural hatası' başvurusu

Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için TFF'ye başvuru yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Futbol A Takımımızın maçlarında, bu sene yaşadığımız ve aleyhimize olan açıklanamaz kararlara, dün gece itibarıyla bir yenisi daha eklenmiştir.

Süper Lig'in 38.haftasında, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığımız maçın 27.dakikasında, oyuncumuz Enner Valencia’ya ceza sahasında yapılan hareket sonucu maçın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı vermiş; hemen ardından VAR uyarısıyla penaltı pozisyonundan önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edilmiştir.

Penaltı kararının iptali, dünya genelinde futbolun kurallarını belirleyen IFAB’ın ilgili maddelerinin açık bir ihlalidir.

Söz konusu hatanın hakem değil kural hatası olmasından dolayı maçın tekrarı gerektiği de tartışmasız şekilde ortadadır.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na gereken başvurular gün içerisinde yapılacaktır.

Sezon başından itibaren kritik hatalarla maç sonuçlarımıza yapılan açık etkinin, bu son kararla geri dönülemez bir boyuta taşındığını vurguluyor; tüm camiamızın sabrını zorlayan bu durumun düzeltilmesini talep ediyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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