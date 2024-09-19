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Spor Fenerbahçe’den kovulmuştu! O isme Hull City kancası
Spor

Fenerbahçe’den kovulmuştu! O isme Hull City kancası

Yeniakit Publisher
2024-09-19 09:46:00 -
Fenerbahçe’den kovulmuştu! O isme Hull City kancası

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Joao Pedro'ya Hull City'nin talip olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joao Pedro'ya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin talip olduğu ileri sürüldü.

Hull City ile görüşme gerçekleştirdi

İngiliz basınından Hull Live'ın haberine göre; Brezilya asıllı İtalyan santrfor, bugün Hull City ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Joao Pedro'nun, Championship ekibinin maçlarını oynadığı MKM Stadyumu'na gelerek İngiliz kulübünün yetkilileriyle bir araya geldiği belirtildi.

1+1 yıllık sözleşme teklif edilecek

Haberde, Hull City'nin yaz transfer döneminde forvet takviyesi yapamadığı hatırlatılarak, 32 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık sözleşme teklif edileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de 28 maça çıkan Joao Pedro 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi

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