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Spor Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile görüşmek için yarın Portekiz'e çıkarma yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 00:40:00 -
Fenerbahçe'den Jorge Jesus hamlesi

Gelecek sezon için teknik direktör arayışına giren Fenerbahçe'de gözler Jorge Jesus'a çevrildi.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe Başkan Ali Koç yarın Portekiz'de Jorge Jesus ile ikinci kez görüşecek.

Deneyimi çalıştırıcının, Sarı-lacivertlilerin yapacağı teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Sarı-Lacivertlilerin yeni sezonda takımın başına getirmek istedikleri tecrübeli teknik adam, tatil için bulunduğu Brezilya'da sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

SporTV'de "Bem, Amigos!" programına konuşan Jorge Jesus, Nisan ayından bu yana tatilini sürdürdüğü Rio'da Fenerbahçe ile anlaşma konusunda bulunulan noktayı da net şekilde ifade etti. Portekizli teknik adam, ülkesine döndüğünde durumun netlik kazanacağını belirtti.

Fenerbahçe'nin kendisini beklediğini aktaran Jesus, "Portekiz'e döndüğümde hayatımla ilgili ne yapacağım konusunda konuşmaya başlayacağım. Fenerbahçe de Portekiz'e dönmemi bekliyor. Ne olacağını bilmiyorum ama kararlar almaya başlamam gerekecek" ifadelerini kullandı.

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