Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaret
Spor

Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaret

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaret

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Kulübün açıklamasına göre ziyarette Başkan Saran'ın yanı sıra Başkan Vekili Murat Salar, Genel Sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Taner Sönmezer ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehti Şeren de hazır bulundu.

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu
Gündem

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Analiz Tv Genel Yayın Yönetmeni Fatih Tezcan, yayınladığı bir videoda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili hazırlanan iddianame ..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar
Avrupa

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?
Gündem

Sözcü’nün yalan haberi piyasaları salladı! Borsa mı oynuyorlar?

Sabah yazarı Melih Altınok, İmamoğlu iddianamesini gündeme getirdiği yazısında Sözcü gazetesinin CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle ba..
