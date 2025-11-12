Fenerbahçe'den İstanbul Valisi Davut Gül'e ziyaret
Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.
Kulübün açıklamasına göre ziyarette Başkan Saran'ın yanı sıra Başkan Vekili Murat Salar, Genel Sekreter Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Taner Sönmezer ve Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehti Şeren de hazır bulundu.
Spor
Fenerbahçe’nin istemediği Cenk Tosun’a Süper Lig’den can simidi: Transfer için görüşmeler başlıyor