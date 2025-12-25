Fenerbahçe'den gözaltı süreci paylaşımı! Erinç Sağkan'ın Sadettin Saran provokasyonu elinde patladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, yaptığı yazılı açıklamada, Sadettin Saran hakkında yürütülen soruşturmaya dikkat çekti. Sağkan'ın taraf tutar bir şekilde Saran'ı korumaya ve kollamaya çalışması büyük dikkat çekti. Fenerbahçe hukuka güven vurgusu yaparken, Sağkan'ın taraf tutması dikkat çekti.

Sağkan, Saran’ın soruşturmayı öğrendiği anda yurt dışından Türkiye’ye döndüğünü, gerekli test ve işlemleri yaptırdığını belirterek, kaçma şüphesi ya da delil karartma ihtimaline dair “somut ve olgusal” hiçbir gerekçe bulunmadığını vurguladı. Bu şartlar altında yapılan gözaltı işleminin açıkça hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

ÖZEL HAYAT VE GİZLİLİK TEPKİSİ

Açıklamada, soruşturmayla ilgisi bulunmayan bazı yazışmaların kamuoyuna yansıtılmasına da sert tepki gösterildi. Sağkan, bu durumun yalnızca soruşturmanın gizliliğini ihlal etmediğini, aynı zamanda özel hayatın gizliliğine açıkça aykırı ve suç teşkil eden bir eylem olduğunu belirtti.

Bu tür sızıntıların, toplumda yargı süreçlerinin adalet için değil, başka amaçlarla kullanıldığı algısını güçlendirdiğini dile getirdi.

“YARGI, İTİBAR SARSMA ARACI OLMAMALI”

Yargısal süreçlerin kişilerin itibarını zedelemek için değil, haklarını korumak için işletilmesi gerektiğinin altını çizen Sağkan, geçmişte benzer uygulamaların ülkeye, bireylere ve kurumlara telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini hatırlattı.

Sağkan, hukuk devleti ilkesinin bu tür uygulamalara izin vermeyeceğini vurgulayarak, adalet mekanizmasının siyasi ya da algı operasyonlarının parçası haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

SARAN CEPHESİ VE KAMUOYU TAKİBİ

Açıklamalar, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında yürütülen süreçle ilgili kamuoyundaki tartışmaları daha da alevlendirdi. Gözler, soruşturmanın bundan sonraki seyrine ve yargı makamlarının atacağı adımlara çevrildi.

FENERBAHÇE’DEN SADRETTİN SARAN AÇIKLAMASI:

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başkan Sadettin Saran’ın, devam eden adli süreç kapsamında ilgili makamların yönlendirmesi ve gözetimi altında, kulüpten kendi aracıyla Maslak İl Jandarma Komutanlığı’na gittiği belirtildi.

Açıklamada, sürecin başından itibaren son derece sakin, kontrollü ve medeni bir şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

“GEREKLİ TÜM KOLAYLIKLAR SAĞLANDI”

Kulüp açıklamasında, ilgili birimler tarafından Başkan Saran’a gerekli tüm kolaylıkların sağlandığı ifade edilerek, Başkanın da sürecin her aşamasında yapıcı ve sorumlu bir tutum sergilediği kaydedildi.

Bu kapsamda kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığına dolaylı bir vurgu yapıldı.

YARGIYA GÜVEN VE İTİDAL ÇAĞRISI

Fenerbahçe, açıklamasının sonunda camiaya ve kamuoyuna çağrıda bulunarak, bu aşamada yüce Türk yargısına güvenilmesi ve itidalli bir duruş sergilenmesinin önemine dikkat çekti.

Kulüp, “Sürecin bu aşamasında her Fenerbahçeliden en önemli ricamız, sağduyulu olunmasıdır” mesajını verdi.

KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULDU

Fenerbahçe Spor Kulübü, bilgilendirmenin kamuoyunu doğru şekilde aydınlatmak amacıyla yapıldığını belirterek, açıklamayı “kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” ifadesiyle sonlandırdı.

CHP’Lİ BAŞARIR: “118 YILLIK CAMİANIN KAPISINA JANDARMA YOLLANAMAZ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bir spor kulübü başkanına yönelik adli uygulamalara sert sözlerle tepki gösterdi. Başarır, yaptığı açıklamada, “118 yıllık bir camianın kapısına jandarma yollayacak kadar küçülen bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.

Başarır, Sadettin Saran’ın kendi rızasıyla ifade verdiğini hatırlatarak, “Çağrıldığında gelen, kaçma şüphesi olmayan, milyonlarca taraftarı bulunan bir kulübün başkanına neden böyle bir muamele uygulanıyor?” diye sordu.

Açıklamasında yargı süreçlerinin şeffaf ve ölçülü yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Başarır, “İşi sulandırmayın. Asıl sorumlular kimse, baronları açıklayın” ifadelerini kullandı.

Başarır’ın sözleri, Fenerbahçe Spor Kulübü camiası ve kamuoyunda tartışma yarattı. Açıklama, adli süreçlerde orantılılık ve kamuoyuna verilen mesajlar açısından eleştirilerin odağına yerleşti.