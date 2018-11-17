Fenerbahçe'den Gomis bombası! Fransız yıldız geri dönüyor

Süper Lig'de çok hareketli bir transfer dönemi geçirmesine rağmen taraftarlarını tam anlamıyla memnun eden Fenerbahçe yönetimi asıl bombayı ara transfere, olmazsa yeni sezona sakladı...

Sarı-Lacivertliler'in müthiş planı şöyle. Alınan bilgilere göre sportif direktör Damien Comolli, Bafetimbi Gomis'in transferi için düğmeye bastı.

Comollı'nin çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Patrick Mendy ile geçtiğimiz günlerde bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede Fransız yıldızın son durumu ve transferi masaya yatırıldı.

Gomis'in istemeyerek Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve çok sevdiği İstanbul'a geri dönmek istediği öğrenildi.

Devre arasında Comolli ve yıldız futbolcunun yüz yüze görüşme yapması bekleniyor.

Eğer zirveden olumlu sonuç çıkarsa Al Hilal ile masaya oturulacak. Galatasaray'dan adeta kovularak gönderilen Gomis anlaşma sağlanması durumunda tecrübeli golcü çubuklu formayı giyecek.

(Takvim)