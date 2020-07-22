Fenerbahçe’den genç yeteneğe yeni sözleşme

Fenerbahçe'de gelecek vaat eden oyuncuların başında gelen ve sarı lacivertli taraftarların da A takıma girmesini dört gözle beklediği Ömer Faruk Beyaz ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

16 yaşındaki genç yetenek pandemi döneminden sonra Fenerbahçe'de süre almaya başladı.

Emre Belözoğlu'nun her zaman destek verdiği Ömer Faruk Beyaz'ın 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe yönetimi genç yeteneğin ailesi ile iletişime geçerek sözleşme uzatmak istediklerini iletti.

16 yaşındaki futbolcunun Sarı lacivertlilerden ayrılacağı ve ailesinin gelen teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Ancak iddiaların aksine ailesi Fenerbahçe'nin teklifini olumlu karşılarken değerlendirmek için süre talep etti.

Fenerbahçe yönetimi Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir sorun çıkacağını düşünmüyor.