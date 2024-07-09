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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer

Yeniakit Publisher
2024-07-09 21:28:00 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer

Son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen libero Hasan Yeşilbudak, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'na 2 yıllık imzayı attı.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, son olarak Fenerbahçe Parolapara forması giyen libero Hasan Yeşilbudak'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 40 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun 4 yıldır Fenerbahçe Parolapara forması giydiğinin hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp kariyerinde 6 Efeler Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunan oyuncu, Türkiye Erkekler Voleybol Ligi'nde birçok kez en iyi libero seçildi. Hasan Yeşilbudak'a Galatasaray HDI Sigorta'ya hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

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