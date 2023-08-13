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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a çizgi filmli Fred göndermesi
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a çizgi filmli Fred göndermesi

Yeniakit Publisher
2023-08-13 19:11:00 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'a çizgi filmli Fred göndermesi

Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a çizgi filmli göndermede bulundu.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, İngiliz devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred için ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede yaptı.

"İsteyenler için bir Fred daha var"

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı orta saha oyuncusu için ünlü çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş'ın fotoğrafını paylaştı ve "İsteyenler için bir Fred daha var" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Beğeni ve yorum yağdı

Sarı-lacivertli taraftarlar, söz konusu paylaşıma kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

İşte o görsel;


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