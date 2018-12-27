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Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı mesajı

27 Aralık 2018 Perşembe 11:59
Fenerbahçe'den Fernandao'ya başsağlığı mesajı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Jose Fernandao'nun vefat eden kızı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski futbolcumuz Jose Fernandao Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe dışında Bursaspor forması da giymişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:59
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Jose Fernandao
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG

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