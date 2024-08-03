  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP iktidar olursa kapatmayıp boyun eğeceklermiş! Özgür Özel’den Instagram’a uşaklık

Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Irkçı ve Soysuz Wilders yine haddini aştı! Tasması açılınca kuduruyor!

Yargı kimin elinde? Mahkemeler laiklere kuzu, Müslümanlara aslan kesiliyor!

Araç sahiplerine güzel haber yolda

Bu iddia dünyayı ayağa kaldırdı! Heniyye'den sonra sırada o ülkenin lideri mi var?

Haluk Levent'i Arap kökenli olduğu için linç etmişlerdi! 'Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim!'

İşte İtalya’daki acil servisin durumu! Türkiye’yi beğenmeyen batı uşaklarına gelsin

Türkiye, İsrail'e karşı bir an önce bu adımı atmalı! O isimden dünyayı sallayacak öneri
Spor Fenerbahçe'den Faslı yıldıza süper teklif!
Spor

Fenerbahçe'den Faslı yıldıza süper teklif!

Yeniakit Publisher
2024-08-03 13:49:00 -
Fenerbahçe'den Faslı yıldıza süper teklif!

Fiorentina ile bonservis pazarlığına devam eden sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’a teklifi de belli oldu: 4 milyon Euro garanti ücretten 4 sezon...

Fiorentina ile bonservis pazarlığına devam eden sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’a teklifi de belli oldu: 4 milyon Euro garanti ücretten 4 sezon...

Fenerbahçe'de orta sahaya yönelik takviye çalışmaları, Fred’in sakatlığının ardından hızlandı. Geniş bir liste üzerinden çalışan sarı-lacivertlilerin, bonservisi

Fiorentina’da bulunan Sofyan Amrabat’a yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray’ın eski yıldızı Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan Amrabat’a 4 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık kontrat önerildi. Anlaşmada performans ‘bonus’ları da olacak. Jose Mourinho da 27 yaşındaki Faslı orta saha ile görüştü ve Fenerbahçe’deki projesiyle ilgili bilgiler verdi. Fiorentina 15 milyon Euro isterken Fenerbahçe en son 10 milyon Euro’ya kadar çıktı. Sarı-lacivertliler, bu seviyede bir rakama işi bitirmeyi ve Amrabat’ı Lille eşleşmesine yetiştirmeyi istiyor.

En-Nesyri ve Zajc listede

Yeni transfer En-Nesyri takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanının tamamına katılan Faslı yıldız, Kent yerine UEFA kadrosuna yazılacak. Ayrıca sakatlanan Fred çıkarılıp Zajc da Lille maçı listesine dahil edilecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23