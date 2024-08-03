Fenerbahçe'den Faslı yıldıza süper teklif!

Fiorentina ile bonservis pazarlığına devam eden sarı lacivertlilerin 27 yaşındaki Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’a teklifi de belli oldu: 4 milyon Euro garanti ücretten 4 sezon...

Fenerbahçe'de orta sahaya yönelik takviye çalışmaları, Fred’in sakatlığının ardından hızlandı. Geniş bir liste üzerinden çalışan sarı-lacivertlilerin, bonservisi

Fiorentina’da bulunan Sofyan Amrabat’a yaptığı teklif belli oldu. Galatasaray’ın eski yıldızı Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan Amrabat’a 4 milyon Euro garanti ücret üzerinden dört yıllık kontrat önerildi. Anlaşmada performans ‘bonus’ları da olacak. Jose Mourinho da 27 yaşındaki Faslı orta saha ile görüştü ve Fenerbahçe’deki projesiyle ilgili bilgiler verdi. Fiorentina 15 milyon Euro isterken Fenerbahçe en son 10 milyon Euro’ya kadar çıktı. Sarı-lacivertliler, bu seviyede bir rakama işi bitirmeyi ve Amrabat’ı Lille eşleşmesine yetiştirmeyi istiyor.

En-Nesyri ve Zajc listede

Yeni transfer En-Nesyri takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanının tamamına katılan Faslı yıldız, Kent yerine UEFA kadrosuna yazılacak. Ayrıca sakatlanan Fred çıkarılıp Zajc da Lille maçı listesine dahil edilecek.

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