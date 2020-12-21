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Spor Fenerbahçe'den Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü basında çıkan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut hakkında çıkan haberleri resmi internet sitesinde yaptığı bir açıklama ile yalanladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:34:00 -
Fenerbahçe'den Erol Bulut ve Emre Belözoğlu açıklaması

Fenerbahçe Spor Kulübü basında çıkan Emre Belözoğlu ve Erol Bulut hakkında çıkan haberleri resmi internet sitesinde yaptığı bir açıklama ile yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak basında yer alan; öğrenildi, bildirildi, ortaya çıktı gibi ucu açık, kaynağı belirsiz ifadelerle kulübümüz ve takımımız hakkında yazılan birçok sözde bilgiyi, prensip gereği yalanlamadık, dikkate almadık.

Ancak geldiğimiz noktada Teknik Direktörümüzü hedef alarak başlayan itibarsızlaştırma ve değersizleştirme girişimlerinin devamında şimdi de Sportif Direktörümüzle ilgili doğru olmayan, yıpratmaya yönelik adımların atıldığını görüyoruz.

Bunun en son örneği bugün Akşam gazetesinde, Şafak Gözmen imzalı olarak yer alan; Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun söylediği iddia edilen: “Beni Bir Allah’ın Kulu Buradan Gönderemez” başlığı ile servis edilen gerçek dışı haberdir.

Böylesine mesnetsiz bir yalanı gerçekmiş gibi okuyucularına servis eden, antrenmanlarımızı, Fenerbahçe’yi takip eden bir muhabiri dahi olmayan Akşam gazetesinin haber niteliği taşımayan bu içeriğinin dikkate alınmamasını rica ediyoruz.

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