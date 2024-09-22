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Aktüel Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Gündemi altüst etti! Ali Koç soyunma odasına indi mi? Ali Koç'un savunması
Aktüel

Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Gündemi altüst etti! Ali Koç soyunma odasına indi mi? Ali Koç'un savunması

Yeniakit Publisher
2024-09-22 19:46:00 - 2024-09-22 19:50:14
Fenerbahçe'den derbi açıklaması: Gündemi altüst etti! Ali Koç soyunma odasına indi mi? Ali Koç'un savunması

Fenerbahçe, derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.

enerbahçe'den derbi açıklaması: Ali Koç soyunma odasına indi mi?

Fenerbahçe, derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddialarını yalanladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası iddialara açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında Başkanımız Ali Koç’un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir.

Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır.

Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz.

Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsülü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz."

Derbi sonrası Ali Koç'un soyunma odasına indiği ve burada gerginlik yaşandığı iddia edilmişti.

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