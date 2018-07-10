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Fenerbahçe'den çifte transfer! Anlaşma tamam

Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:08
Fenerbahçe'den çifte transfer! Anlaşma tamam

beIN SPORTS'un haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altınordu'nun devleri peşinden koşturan kalecisi Berke Özer ve Barış Alıcı için prensip anlaşmasına vardı.

Altınordu ve oyuncularla anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, Finansal Fair Play kısıtlamaları sebebiyle resmi açıklamayı beklettiği belirtildi.

21 yaşındaki Barış, 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. 2000 doğumlu kaleci Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:08
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