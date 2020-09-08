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Spor Fenerbahçe'den Cavani hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den Cavani hamlesi

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi sonrası forvet arayışına geçen Fenerbahçe, Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:37:00 -
Fenerbahçe'den Cavani hamlesi

Yeni sezonda şampiyonluk hesapları kuran Fenerbahçe’de Vedat Muriqi gidiyor.

Lazio ile anlaşan Kosovolı golcü, uzun süren pazarlıklar nedeniyle transferi resmiyet kazanmamıştı. Roma uçuşu maddi müzakereler sebebiyle rötar yapan golcü oyuncunun Lazio'ya transferi bugün tamamlanıyor.

Vedat Muriqi sosyal medyada Lazio kulübünü takibe aldı. Kosovalı golcünün yarın Roma’da olacağı aktarıldı.

Fenerbahçe bu gelişme sonrasında rotasını forvet transferine çevirdi. Dünya yıldızlarını da gündeme alan Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferinden gelecek 18 milyon euro sonrası bomba isim transfer etmeyi planlıyor.

Ajansspor'un iddiasına göre; Paris Saint Germain ile sözleşmesi sona eren Edison Cavani için Fenerbahçe hamle yaptı.

Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu dünya yıldızı Cavani’nin menajeriyle görüştü. Fenerbahçe Cavani'ye 5 milyon Euro önerirken bu rakam yeterli bulunmadı.

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