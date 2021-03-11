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Spor Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı
Spor

Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı

Fenerbahçe'de 27 Şubat'tan beri antrenmanlara alınmayan Caner Erkin hakkında karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 16:28:00 -
Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan, Caner Erkin affedildi ve bugünkü idmanda yer aldı.

Trabzonspor maçıyla birlikte Antalyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde de aynı şekilde şans bulamayan Caner Erkin, bu süreçte sosyal medyadan takıma destek paylaşımlarında bulunmuştu.

Tecrübeli futbolcunun pazar günkü Gençlerbirliği karşılaşmasında maç kadrosunda olması bekleniyor.

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