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Spor Fenerbahçe'den 'Burak Yılmaz' açıklaması!
Spor

Fenerbahçe'den 'Burak Yılmaz' açıklaması!

Fenerbahçe, Burak Yılmaz'la anlaşmaya varıldığına yönelik çıkarak haberleri resmi hesaptan yaptığı açıklamayla yalanlayarak "Kulübümüzün Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönündeki ‘kesin bilgiler’ doğru değildir." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 22:07:00 - 2021-05-04 22:13:39
Fenerbahçe'den 'Burak Yılmaz' açıklaması!

Sarı lacivertli kulüp, milli golcü ile anlaştıkları yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün bir televizyon kanalında, Ozan Zeybek isimli yorumcunun Kulübümüzün gelecek sezon için Burak Yılmaz ile anlaşma sağladığı yönünde paylaştığı, ‘kesin bilgiler’ olarak lanse ettiği iddialar doğru değildir.

İlgili şahsın Kulübümüz ve Takımımızla ilgili bugün dahil son birkaç zamandır ‘kulüpten bilgi alıyorum’ yaklaşımıyla ortaya koyduğu, gerçeklerle hiç ilgisi olmayan bu ve benzeri iddialara itibar edilmemesini, taraftarlarımızdan ve kamuoyundan rica ederiz." denildi.

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