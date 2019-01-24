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Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Milan'da forma giyen...

Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Milan'da top koşturan Cristian Zapata'yı transfer etmek için girişimlerini hızlandırdı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Fenerbahçe'den bomba transfer hamlesi! Milan'da forma giyen...

Fenerbahçe, Bursaspor maçındaki kötü tablo sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. 14 yabancısı olan Sarı-Lacivertliler, elden çıkarılması kolay olan isimleri yollayıp yapılacak takviyeler için kontenjanda yer açmak istiyor. Mukavelesi gelecek sezon bitecek Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni Espanyol’la görüşüyor. Ayrılığı için kolaylık sağlanacak. Roman Neustadter için de Rus ve Almanlar’ın ilgisi var. Kanarya, stoper ve forvet için de çalışıyor.

Zapata'da işlem tamam!

Milan’la mukavelesi bitecek Zapata’da işlem tamam. İtalyan ekibi oyuncuyu 1 milyon euroya bırakıyor. Zapata ile de 2.4 milyon eurodan 2 yıllık anlaşıldı. Son maçında sakatlanan Zapata 15 Şubat’ta dönecek. Kronik veya ciddi durum yok. Adebayor’la da büyük ölçüde anlaşıldı. Ba’nın alınmasının ardından yer bulması zor. Eldeki oyuncuların çıkmasıyla bu transferler bitirilecek.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. Bursa
  2. Fenerbahçe
  3. Milan
  4. Cristian Zapata
  5. İtalya Serie A

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