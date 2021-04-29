Fenerbahçe'den Beşiktaş yorumu: Hayretler içinde izliyoruz

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları, çıkan transfer haberleri ve hakem yönetimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ASpor'a konuşan Baki'nin sözleri şu şekilde:

"Hayretler içerisinde izliyoruz açıklamaları. Rize, Hatay, herkes onlara karşıymış. Zaten tersini beklemek futbolun doğasına aykırı. Yarın Alanyaspor nasıl bizi yenmek için çıkıyorsa, Rizespor ve Hatayspor da öyle. Biz hiçbir futbolcuya, kulüple görüşmeden teklif yapmayız, yapmadık. Fenerbahçe o hafta oynayacağı herhangi bir rakibinin futbolcusuna teklif götürmek için bu tür ucuz siyasetlere girmez. Türk futbolunun içinde olan herkes bilir ki Fenerbahçe en çok bu işlere dikkat eden kulüptür."

Ahmet Nur Çebi: Rakiplerimiz bile bize karşı

Rize maçından önce açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Yanımızda bir tek taraftar kaldı. Herkes üstümüze geliyor. Rize karşımızda, Hatay karşımızda. Gelsinler bakalım. Biz yine de şampiyon olacağız" demişti.