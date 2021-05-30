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Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
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Spor Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı
Spor

Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, dayısı Metin Bahçekapılı vefat eden Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 19:38:00 -
Fenerbahçe'den Belözoğlu'na başsağlığı mesajı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Futbol A Takım Direktörümüz Emre Belözoğlu'na başsağlığı dileriz" denildi.

Merhumun Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'ndeki cenaze törenine Emre Belözoğlu'nun yanı sıra kulüp başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin katıldığı kaydedildi.

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