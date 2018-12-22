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Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis harekatı

Fenerbahçe, sezon başında Galatasaray'dan ayrılan Gomis için harekete geçti. Sportif direktör Comolli, yakın arkadaşı Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da buluşup teklifini sundu.

22 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
Fenerbahçe'den Bafetimbi Gomis harekatı

Fenerbahçe, sezon başında Galatsaray'dan ayrılan yıldız forvet Gomis için resmi temaslara başladı.

Şimdi top Al Hilal'da

Sportif direktör Damien Comolli yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da buluşup teklifi yaptı. Yıldız futbolcu İstanbul'a dönmek isterken, transferin sonucu Al Hilal'in tutumuna bağlı... 

Devre arasında büyük ses getirecek bir transfer operasyonu için start veren Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis sesleri yükseliyor.

Bu transfer için "Olmaz, mümkün değil" yorumları yapılsa da Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın eski golcüsünün transferi için resmi girişimlere start verdi.

Comolli'nin yakın arkadaşı

Sportif direktör Damien Comolli'nin, çok yakın arkadaş olduğu Gomis'in menajeri Mendy ile Fransa'da bir araya geldiği öğrenildi. Comolli bu görüşmede Bafetimbi Gomis için teklifi de iletti.

Alınan bilgilere göre sezon başında Al Hilal'e giden tecrübeli forvet İstanbul'a dönmeyi çok istiyor. Suudi kulübünün bu konudaki tavrı transferin de ?geleceğini belirleyecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 12:22
  1. İstanbul
  2. gomis
  3. fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Damien Comolli
  6. Bafetimbi Gomis

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