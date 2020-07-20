Fenerbahçe'den ayrıldı başkan oldu!

ABD'li yatırım grubu RedBird Capital Partners tarafından %85'i satın alınan Toulouse'da başkanlık görevine Damien Comolli'nin getirildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Comolli, Ali Koç ve yönetimiyle tartışmış ve görevi bırakmıştı.

"Çok başarılı olacağız"

Karar sonrası konuşan Comolli; "Toulouse çok başarılı olacak. Burada eşsiz yetenekler var ve enerjimizi genç oyuncuları yetiştirme konusuna harcayacağız. Kulübün çok büyük potansiyeli var. Antrenörler, oyuncular ve RedBird ile burada çok başarılı bir kulüp oluşturma konusunda kararlıyız." dedi.